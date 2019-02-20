Производитель контрольно-кассовых решений для ритейла и сферы услуг компания «Атол», заключила соглашение с фирмой «1С» об использовании в своих программных продуктах открытого стандарта 1С для подключения торгового оборудования.

Соглашение о применении данного стандарта стало первым из заключенных фирмой «1С» с разработчиками онлайн-касс.

Для применения стандарта разработчикам достаточно уведомить фирму «1С» о том, в каких продуктах он будет использоваться, и отразить соответствующую информацию в описании этих продуктов.

По словам директора по продуктам, бизнес-юнит «Атол Software» компании «Атол» Марии Авериной, теперь клиенты смогут в любой момент подключать нужное им торговое оборудование, сертифицированное «1С». И для этого не потребуется ни специальных настроек, ни привлечения программистов, ни обращения в службу поддержки.

Применение открытого стандарта 1С позволит разработчикам программного обеспечения подключать внешние устройства без дополнительных требований к драйверам, поясняет руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С» Алексей Харитонов.