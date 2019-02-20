У рубля есть повод для укрепления на фоне размещений ОФЗ, которые проходят при довольно высоком спросе в последнее время, сообщает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, нефть, торгующаяся вблизи локальных максимумов, продолжает давать поводы для дальнейшего укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,1-66,4 рубля, для европейской валюты — 73,8-75,3 рубля.

«Сегодня в 22.00 мск в США будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (так называемые «минутки ФРС»), из которого можно будет узнать, как много банкиров, входящих в комитет, поддерживают идею возвращения к повышению процентной ставки. Ожидаем сегодняшние колебания пары доллар/рубль в рамках 65,5-66,3 рубля, а пары евро/рубль – в интервале 74-75 рубля», - комментирует финансовый аналитик Наталья Мильчакова.

По словам руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, у рубля есть шанс вырасти против евро и доллара на волне налогового периода, а также отсутствия новостей о санкциях из США в отношении России.