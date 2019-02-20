Уровень доходности по депозиту варьируется от срока размещаемых средств. Так, при открытии вклада на 1 год ставка составляет 7,5% годовых, на 3 года 8,1% годовых. Минимальная сумма вклада – 500 тыс рублей. Срок размещения 1-3 года.

«Мы видим высокий интерес со стороны наших клиентов к специальным сезонным предложениям, воспользовавшись которыми можно эффективно вложить свои сбережения и получить повышенный доход», - прокомментировал директор по некредитным продуктам и клиентским сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Выплата процентов производится в конце срока с ежемесячной капитализацией процентов. Пополнение, частичное востребование средств по вкладу и автоматическое продление вклада не предусмотрены.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка .