Компания ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») запустила доступ к автоматизированной системе «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России». Через транспортный шлюз осуществляются непрерывные межбанковские расчеты в режиме «онлайн» в новой платежной системе регулятора.

В рамках проекта создания транспортного шлюза определено 2 российских региональных оператора фиксированной связи для безопасного подключения к платежной системе ЦБ, говорится в сообщении компании.

При этом «АКАДО Телеком» предлагает клиентам несколько вариантов подключения к транспортному шлюзу – как по одному каналу с использованием одного соединения с оператором опорной сети (без резервирования), так и по двум каналам с использованием двух соединений с операторами опорной сети транспортного шлюза. КТакже клиенты могут заказать дополнительный канал доступа к транспортному шлюзу, организованный по технологии LTE на базе роутера с 2-мя независимыми сим-картами.

По словам директора департамента маркетинга и развития бизнеса на корпоративном рынке «АКАДО Телеком» Дмитрия Синицына, во всех вариантах организации каналов доступа к транспортному шлюзу по сети «АКАДО Телеком» передача информации через сеть Интернет технологически исключена, используются только независимые от публичной сети выделенные VPN.