Накопления федерального бюджета в 2018 году достигли рекордных 10,188 трлн рублей, следует из данных Счетной палаты, представленных19 февраля. По итогам 2017 года показатель составлял 6,19 трлн рублей.

Речь идет о суммарных остатках средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства. Они складываются из средств на рублевых счетах в казначействе, банковских депозитов, средств по учету нефтегазовых доходов (купленная Минфином по бюджетному правилу иностранная валюта) и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Остатки по итогам 2018 года незначительно превысили предыдущий максимум за 2014 год, когда остатки составляли 10,17 трлн рублей.

В том числе остатки бюджетных средств, размещенные на депозитах в банках, по итогам 2018 года составили 1,57 трлн рублей, что является наибольшим значением с 2009 года, отмечает Счетная палата. В этот показатель входит валютный депозит на 1 млрд долларов, размещенный в банках.

Кроме того, Минфин в 2018 году купил иностранной валюты в общей сложности на 4,13 трлн рублей — в 2019 году она будет переведена в ФНБ.