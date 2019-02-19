«Обеспечение высокого уровня корпоративного управления — одна из приоритетных задач банка Юнистрим, — заявил председатель совета директоров Гагик Закарян. — Мы стремимся создавать прочный фундамент для устойчивого развития нашего банка, формирования единого информационного пространства и повышения прозрачности его финансовой деятельности».

Согласно решению совета директоров от 18 февраля 2019 года, в должность председателя правления банка вступает Надежда Кибальник, ранее занимавшая пост заместителя председателя правления. Президентом системы денежных переводов Юнистрим назначен Кирилл Пальчун.

«Юнистрим — высокотехнологичный банк, — отметила Надежда Кибальник. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее, не боимся экспериментировать и задавать тренд на рынке денежных переводов и банковских продуктов. Наши ключевые цели — разрабатывать и внедрять новые технологии во все сферы деятельности банка, а также быть максимально прозрачными и открытыми для всех действующих и будущих клиентов и партнеров. Банк Юнистрим является расчетным банком системы денежных переводов Юнистрим. Одной из первостепенных задач банка остается постоянное расширение продуктовой линейки для наших клиентов, а также развитие уже существующих банковских продуктов, таких как РКО и карты. Уверена, что в ближайшем будущем ряды наших клиентов будут активно пополняться, а мы, со своей стороны, постараемся удовлетворить их качеством обслуживания».

«Развитие системы денежных переводов Юнистрим напрямую зависит от улучшения уровня обслуживания, поддержания лояльности наших клиентов и удовлетворенности банков‑участников и партнеров, — сообщил президент системы денежных переводов Кирилл Пальчун. — Для этих целей мы постоянно совершенствуем бизнес‑процессы, развиваем информационные системы Юнистрим и активно расширяем собственную сеть, привлекая новых участников и партнеров. Сочетание этих составляющих помогает нашим клиентам беспрепятственно и безопасно отправлять деньги своим близким, пополнять банковские карты, погашать кредиты, оплачивать патенты, а также совершать многие другие виды платежей».

В настоящий момент денежные переводы доступны на карты VISA, Mastercard, МИР и China UnionPay. В частности, свыше 100 000 клиентов пользуются картой Юнистрим VISA для совершения мобильных переводов и других видов платежей. Юнистрим предоставляет своим клиентам услуги в 150 000 пунктах в 100 странах, среди которых — Израиль, Греция, Германия, Сербия, Турция, США и Великобритания. Воспользоваться сервисом денежных переводов можно также онлайн — на сайте Юнистрим и через мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы. Более 10 миллионов клиентов воспользовались услугами Юнистрим за последние три года.