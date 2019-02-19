Это должно стимулировать развитие блокчейн-индустрии Шанхая и способствовать росту экономики региона.
Одно из самых престижных и старейших высших учебных заведений Китая университет Фудан учредил Шанхайский центр инженерных исследований технологии блокчейн.
Предполагается, что центр будет проводить фундаментальные исследования технологии, демонстрировать ее применение, а также займется обучением талантливых специалистов отрасли, сообщает Anycoin.
Создание исследовательского центра должно стимулировать развитие блокчейн-индустрии Шанхая и способствовать росту экономики региона.
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