Одно из самых престижных и старейших высших учебных заведений Китая университет Фудан учредил Шанхайский центр инженерных исследований технологии блокчейн.

Предполагается, что центр будет проводить фундаментальные исследования технологии, демонстрировать ее применение, а также займется обучением талантливых специалистов отрасли, сообщает Anycoin .

Создание исследовательского центра должно стимулировать развитие блокчейн-индустрии Шанхая и способствовать росту экономики региона.