Около 140 граждан Таиланда успели вложить более 1,3 млн долларов в проект CryptoMining.Farm, который обвиняется в мошенничестве. Сейчас расследованием дела занимается полиция Таиланда.

Компания CryptoMining.Farm, офисы которой находились в двух крупнейших городах страны — Бангкоке и Чианг-Мае, предлагала инвесторам купить контракты на облачный майнинг, пообещав годовой доход в размере 70% плюсом к вложенной сумме. Также клиентам обещали возможность вывести деньги в любое время, а сроки контрактов составляли от трех месяцев до «пожизненных» предложений, сообщает Coinlife .

По словам одного из инвесторов, когда он попытался вывести вложенные в проект деньги, представители CryptoMining.Farm заявили, что готовы отдать деньги в 84 транша, перевод которых займет около семи лет.

Также инвестора насторожили и планы компании выплатить требуемую сумму не в тайских батах, а в иностранной валюте, что запрещено законодательством страны.