«Дыра» в капитале Донхлеббанка, то есть отрицательная разница между его активами и обязательствами, составила почти 209 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные Центробанком во вторник данные финансового обследования кредитной организации на дату отзыва ее лицензии — 21 декабря 2018 года.

Так, активы банка оцениваются в 2,644 млрд рублей против 3,042 млрд, значащихся в его бухгалтерском балансе. Корректировка произошла за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 2,714 млрд до 2,316 млрд рублей.

При этом оценка обязательств банка несколько увеличена по сравнению с данным бухучета — с 2,847 млрд до 2,853 млрд рублей. В частности, средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляют 2,839 млрд рублей, из них средства физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, — 2,551 млрд.



Согласно материалам Центробанка, Арбитражный суд Ростовской области 31 января этого года принял заявление регулятора о банкротстве Донхлеббанка.