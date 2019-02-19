Комитет Госдумы по экономической политике не поддержал принятие парламентского запроса премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о проверке финансовой деятельности компаний, долей в которых владеет бизнесмен Олег Дерипаска, и возможности вывода их из офшоров.

«Дело в том, что по результатам правовой экспертизы мы никоим образом, ни правительство РФ, ни какой-нибудь другой исполнительный орган не может влиять на частные компании относительно того, где им регистрироваться и в какой организационно-правовой форме находиться», — заявил на заседании комитета его председатель Сергей Жигарев.

В запросе, подготовленном депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предлагается провести внеочередную проверку финансовой деятельности группы компаний En+, компаний «Русал» и «Евросибэнерго», а также правоустанавливающих документов, подтверждающих обоснованность их регистрации в офшорных зонах. Коммунистов при этом интересует ситуация с уплатой налогов этими компаниями в 2014—2018 годах, а также целевым использованием и возвратом кредита, выделенного в 2008 году из федерального бюджета.