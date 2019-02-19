Ущерб от действий злоумышленников в отношении банкоматов и платежных терминалов в 2018 году снизился в 3,3 раза и составил 12 млн рублей (в 2017 году — 40 млн рублей). Об этом говорится в обзоре, подготовленном подразделением Центробанка ФинЦЕРТ.



Десять отчитывающихся операторов направили в Банк России информацию о 21 инциденте, связанном с покушением на хищение денежных средств посредством воздействия на банкоматы и платежные терминалы.



При этом в ЦБ были зафиксированы следующие способы воздействия на банкоматы: прямое подключение к банкомату технических устройств, позволяющих управлять банкоматом; удаленное управление банкоматом, платежным терминалом, в том числе вследствие заражения вредоносным кодом; физическое воздействие на банкомат и платежный терминал (взрыв, взлом и так далее).

Кроме того, за отчетный период отчитывающиеся операторы направили в Банк России информацию о четырех атаках на процессинговые центры.