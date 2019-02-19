На пост главного бухгалтера Центрального банка России назначена Ирина Грановская. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 19 февраля 2019 года главным бухгалтером Центрального банка Российской Федерации — директором департамента бухгалтерского учета и отчетности назначена Грановская Ирина Юрьевна», — говорится в сообщении.

Ранее Грановская занимала должность заместителя главного бухгалтера ЦБ.