Представители компаний АльфаСтрахование, ОТП Банк, Cherehapa Страхование, КРОК и др. обсудят возможности решения проблем взаимодействия между участниками рынка с учетом текущих отраслевых и технологических трендов.

По данным международного аналитического агентства KPMG в 2018 году, одним из драйверов роста рынка страхования выступают цифровые технологии. При этом все респонденты отметили, что планируют внедрение новых технологий в ближайшей перспективе, в том числе для повышения рентабельности и продаж страховых полисов.

Глобальный тренд на упрощение покупки финансовых и страховых услуг охватывает все больше отраслей. Организаторы круглого стола уверены: в ближайшие годы одной из приоритетных задач на российском рынке страхования станет расширение возможностей по интеграции между страховыми компаниями и их партнерами, в том числе при продаже страховых услуг вместе с автомобилями, авиабилетами, путешествиями и другими востребованными категориями.

Бесшовное взаимодействие между партнерами упрощает процессы оформления и оплаты полисов, внесения изменений в договоры, сокращает дебиторскую задолженность и число возможных ошибок в документах, увеличивает жизненный цикл клиентов страховых компаний. В результате процессы работы с клиентами ускоряются, операционные расходы снижаются, а оборот и лояльность растут.

Крупные страховые компании и банки уже ощутили преимущества от интеграции систем. При этом финансовый сектор значительно выигрывает у других каналов дистрибуции страховых продуктов. По данным «Эксперт РА» доля банковского канала в общем объеме продаж страховых продуктов в 2017 году выросла, составив 37,8% или 483 млрд рублей в абсолютном выражении.

«По уровню оптимизации процессов взаимодействия со страховщиками банки опережают другие посреднические каналы продаж, — говорит начальник управления сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банк Павел Нуждов. — Мы готовы поделиться опытом и обсудить возможности развития наших сервисов с другими участниками рынка страхования, которые, как и мы, ценят удобство и скорость при внедрении и изменении ИТ-функциональности фронт-офиса».

Аналогичных подходов при разработке и внедрении специализированных решений для рынка страхования придерживаются и в КРОК. ИТ-эксперты отмечают, что страховщики и посредники, прежде всего, должны ориентироваться на потребности конечных пользователей — покупателей страховок, а также использовать современные технологии для упрощения взаимодействия. Обширные возможности для этого представляет портал госуслуг, позволяющий клиенту в несколько кликов пройти процедуру идентификации и передать информацию о себе для дистанционного оформления страхового продукта.

«Клиенты не готовы тратить лишнее время на оформление страховок, визиты в офисы страховщиков и их партнеров, чтобы продлить полис или внести изменения, например, добавить в договор страхования КАСКО второго водителя, — поясняет директор по страховым инновациям ИТ-компании КРОК Денис Гаврилов. — Автоматизация взаимодействия между страховщиками и посредниками — залог не только эффективного сотрудничества, но и создания уникального клиентского опыта, когда единым окном для покупателя становится сайт или приложение банка, онлайн-агрегатора, автосалона или другого посредника».

Участники дискуссии также обсудят варианты быстрой интеграции своих сервисов для эффективного взаимодействия друг с другом и клиентами в рамках оформления и выпуска полисов, оперативного андеррайтинга, оплаты, сопровождения, внесения изменений и других возможностей, необходимых для качественного обслуживания клиентов.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация доступна на сайте мероприятия до 28.02.2019.

Источник: КРОК