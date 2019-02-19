Блокчейн-проект Streamr представил технологию Monoplasma, которая может решить проблему масштабирования сети еthereum и обезопасить ее от риска повторного списания средств.

Monoplasma будет использоваться для массовой продажи предоставляемых пользователями данных на блокчейне, сообщает Anycoin .

По словам главы Streamr Генри Пинкалы, данное решение с открытым кодом будет особенно полезно для тех, кто часто проводит эирдропы, распределение дивидендов или другие кампании, связанные с отправкой средств с одного адреса на множество других.