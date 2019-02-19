Платформа Instagram тестирует функцию, которая позволит жертвовать деньги любому аккаунту, используя мультимедийные стикеры в stories.

По словам представителя Instagram, сейчас функция пока находится на ранних стадиях тестирования, но скоро может быть официально запущена в приложении.

Предполагается, что благотворительные организации смогут применять его для запроса пожертвований от своих подписчиков, либо с той же целью — в рекламных объявлениях, сообщает Mail.ru Hi-Tech .