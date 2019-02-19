На фоне заявлений страховщиков о снижении цен на ОСАГО производители онлайн-касс фиксируют увеличение средней стоимости полиса. Так, среднегодовая стоимость полисов выросла на 17%, пишет «Коммерсант».

По данным компании «АТОЛ», если в апреле 2018 года бумажный полис стоил 4 466 рублей, то в декабре — 6 040 рублей. Электронный полис подорожал с 3 871 рубля в январе 2018 года до 4 818 рублей в январе 2019-го. Из этого исследователи делают вывод о росте цен на бумажные и электронные ОСАГО на 35% и 25% соответственно.

Однако, как следует из графика, если в отношении е-ОСАГО такой вывод обоснован, то бумажные полисы внутри прошлого года как дорожали, так и дешевели. При более корректном сравнении — января 2018-го с январем 2019-го — рост составляет лишь 6%. При сравнении среднегодовой стоимости полисов ОСАГО и е-ОСАГО бумажные полисы оказались дороже на 17%.

Компания сделала такие выводы на основании анализа онлайн-продаж страховок в период с 1 января 2018-го по 12 февраля 2019 года — по данным 13 тыс. касс. По словам председателя совета директоров компании «АТОЛ» Алексея Макарова, помимо увеличения цены полиса, есть тенденция по плавному вытеснению полисов на бланках строгой отчетности из оборота. «Год назад их доля на рынке была доминирующей, но уже в апреле — мае произошло резкое увеличение доли электронных полисов — до 82% от общего объема реализованных страховок», — говорит он.

Такие данные, отмечает издание, существенно отличаются от статистики страхового лобби. Как ранее сообщал Российский союз автостраховщиков (РСА), с учетом тарифной реформы ОСАГО средняя цена полиса ОСАГО за период с 1 января по 10 февраля 2019 года снизилась на 3,6% (если по итогам 2018-го она составляла 5 886 рублей, то в начале 2019-го — 5 676 рублей). В целом по РФ средняя премия для легковых автомобилей физлиц уменьшилась на 1,7% до 5 569 рублей.

«Выборка данных, на основании которой сделаны выводы об изменении цены полисов ОСАГО, нерелевантна и не позволяет сделать достоверные выводы, — прокомментировали исследование компании «АТОЛ» в союзе. — Его авторы утверждают, что были проанализированы данные 13 тысяч касс. Однако только страховых агентов, которые применяют кассы, на страховом рынке около 150 тысяч». Собеседник издания в РСА указывает, что в исследовании были проанализированы данные 79,8 тыс. чеков. Однако в год продается около 40 млн полисов ОСАГО, что в 500 раз больше.

Во вторник, 19 февраля, представители компании «АТОЛ» уточнили, что чеков для исследования было отобрано более 1 млн.