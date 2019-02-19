Сбербанк запустил продажи нового индивидуального пенсионного плана (ИПП). Как подчеркивается в сообщении кредитной организации, «на горизонте долгосрочного накопления при любых сценариях рынка НПФ Сбербанка обеспечит положительную доходность и безубыточность».

Согласно условиям ИПП, клиент самостоятельно уплачивает взносы на свой пенсионный счет в удобном графике, может установить для себя комфортный размер взносов и при необходимости делать перерывы. Минимальный размер первоначального взноса — 2 тыс. рублей, последующих взносов — 1 тыс. Для удобства накопления клиент может установить в личном кабинете сервис автоплатежа.

«Фонд устанавливает минимальный размер негосударственной пенсии с учетом нормативной доходности (при условии пополнения пенсионного счета не менее чем на 12 тыс. рублей в течение года), но фактическая доходность может быть выше — в зависимости от результатов инвестиционной деятельности фонда», — отмечается в материалах банка.

В НПФ Сбербанка подсчитали, что, например, если женщина с 35 лет начнет откладывать по 2 тыс. рублей ежемесячно в рамках нового ИПП, то к моменту выхода на пенсию (в 60 лет) она накопит 1,54 млн рублей (из них 0,94 млн будет инвестиционный доход). Размер ее негосударственной пенсии составит 8 571 рубль ежемесячно в течение 15 лет. «Чем раньше начать копить, тем больше будет пенсия: всего 5% от заработной платы уже может стать хорошей базой для достижения приемлемого уровня дохода на пенсии», — подчеркивают в Сбербанке.

«В западных странах давно существует практика самостоятельного формирования пенсионных накоплений. Замещение утраченного заработка при выходе на пенсию составляет в среднем 60—80%. Разрабатывая индивидуальный пенсионный план «Целевой», мы хотели создать для россиян понятный накопительный продукт, который поможет сохранить привычный уровень жизни по окончании карьеры», — комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

И. о. генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков уточняет, что ИПП позволяет оформить налоговый вычет, а также передать накопления по наследству.



Заключить договор ИПП «Целевой» можно в любом отделении Сбербанка. Вся информация по взносам и размерам пенсионных выплат будет доступна в режиме онлайн в личном кабинете на сайте фонда и в мобильном приложении.

