Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск опустился на 33 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,95 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,94—66,36 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,74, опустившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,8 тыс. сделок примерно на 466,2 млн евро по курсам от 74,64 до 74,96 рублей за евро.