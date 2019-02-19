В Россельхозбанке до 15 апреля 2019 года действует акция для держателей карт «Мир» с подключенным транспортным приложением «Тройка».

При совершении безналичных расходных операций на сумму от 2 тыс. рублей в указанный период клиент получает в подарок пять поездок на общественном транспорте Москвы. Денежные средства в размере 190 рублей (стоимость 1 поездки по тарифу «Кошелек» — 38 рублей) зачисляются на платежное приложение транспортной карты и в дальнейшем используются для оплаты проезда.

Выпуск карты с транспортным приложением «Тройка» осуществляется в рамках тарифов «Индивидуальный» , «Персональный» и «Зарплатный». Возможна моментальная выдача карты.

Стоимость обслуживания может быть бесплатной при оформлении карты по тарифу «Персональный» через дистанционные каналы обслуживания или при выполнении условий по ежемесячной сумме покупок или поступлениям на счет в зависимости от уровня тарифного плана «Индивидуальный». Максимальный размер платы составляет 399 рублей в месяц.

Владельцы карт становятся участниками бонусной программы Россельхозбанка «Урожай», а также программ лояльности платежной системы «Мир» и «Город».

«В настоящее время многие банки выпускают карты с функцией бесконтактной оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте в крупных городах. Данный вид пластика является универсальным платежным инструментом, так как объединяет в себе сразу транспортную и платежную карту. Россельхозбанк предлагает своим клиентам возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных в банкоматах банков-партнеров без комиссии, участие в программах лояльности банка и платежной системы. Данный продукт востребован у клиентов — жителей мегаполисов», — отмечает эксперт по банковским картам Ольга Станчак.