«ПрограмБанк» разработал новый модуль «Контроль исключения клиентов из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» . Возможности нового модуля:

Отправка по расписанию, через СМЭВ, запросов к ФНС о действующих клиентах банка – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Обновление справочника клиентов в ПрограмБанк.АБС - установка признака исключения из реестров.

Блокировка операций по пассивным счетам клиентов, исключенных из данных реестров.

Журналирование проведённых проверок.

Благодаря новому модулюбанки смогут оперативно контролировать исключение клиентов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Справочная информация



ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.

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Источник: ПрограмБанк