«ПрограмБанк» разработал новый модуль «Контроль исключения клиентов из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Возможности нового модуля:
- Отправка по расписанию, через СМЭВ, запросов к ФНС о действующих клиентах банка – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
- Обновление справочника клиентов в ПрограмБанк.АБС - установка признака исключения из реестров.
- Блокировка операций по пассивным счетам клиентов, исключенных из данных реестров.
- Журналирование проведённых проверок.
Благодаря новому модулюбанки смогут оперативно контролировать исключение клиентов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Справочная информация
ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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