Прибыль банка «Ренессанс Кредит» по итогам 2018 года составила 6,1 млрд рублей, что на 23,8% превышает результат 2017-го (4,9 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.



Чистый процентный доход банка оказался на уровне 20,4 млрд рублей (на 23,2% больше, чем в 2017 году — 16,5 млрд рублей). Комиссионный доход увеличился на 10,3% и составил 7,9 млрд рублей.



Активы банка за отчетный период выросли на 24,6% до 156,8 млрд рублей.