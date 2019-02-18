Рассылка будет осуществляться с помощью госпочты, личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР или единого портала госуслуг, отметил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Рассылка Пенсионного фонда России (ПФР), которая позволит узнать гражданам размер будущей пенсии, будет подготовлена для россиян старше 45 лет. Об этом во вторник в интервью ТАСС сообщил глава ПФР Антон Дроздов.
«Рассылка будет предназначаться гражданам, достигшим 45 лет», — сказал Дроздов.
Он уточнил, что роботизированная рассылка будет осуществляться с помощью госпочты, личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР или единого портала госуслуг.
Впервые о проекте Пенсионного фонда России под названием «Моя пенсия» Дроздов рассказал в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 14—15 февраля. При помощи новой услуги, которая стартует с 2020 года, для каждого человека будет формироваться индивидуальное сообщение о том, сколько он уже накопил, какой будет его пенсия по состоянию «на сегодня» и какие у него есть возможности в рамках пенсионной системы. Адресная рассылка будет приходить гражданам раз в три года вплоть до пенсии.
Закон, согласно которому в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, вступил в силу 1 января 2019 года. Средний размер пенсии в России в 2018 году был 14,1 тыс. рублей.
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