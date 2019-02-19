Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «ОФД-Я» договорились о сотрудничестве и объединении усилий по работе с большими данным.

Новый подход, которые анонсировали «Первый ОФД» и «ОФД-Я» позволит объединить обезличенные данные под одним знаменателем, что позволит увеличить точность любого исследования по анализу рынка, говорится в сообщении компании «Первый ОФД».

Таким образом, создается продукт, гораздо более эффективный и надежный, чем существующие решения: данные «Первого ОФД» и «ОФД-Я» достоверны и исключают возможности человеческой ошибки. Кроме того, статистика и аналитика собирается в режиме реального времени, что позволяет клиентам иметь доступ ко всей информации в режиме онлайн, а не через 3-4 месяца.

По словам коммерческий директор «ОФД-Я» Алексея Потапова, это первый проект по работе с BigData, объединяющий усилия нескольких игроков рынка ОФД.