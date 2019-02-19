Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых на все регионы с 2020 года, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

Поручение дано по итогам заседания коллегии Минфина, посвященного итогам деятельности подведомственных федеральных служб, и постановке им задач на 2019 год.

«Минфину совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами обеспечить проведение эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и представить предложения о его распространении на все субъекты РФ с 2020 года», — сказал Лавров.