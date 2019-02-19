Россия в последние годы стала менее уязвимой для внешних шоков, в том числе новых санкций, за счет ряда мер правительства, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

«В последние годы правительство РФ приняло ряд мер, которые укрепили госфинансирование и позицию по внешнему долгу. В результате Россия менее уязвима к внешним шокам, в том числе новым санкциям», — говорится в документе.

Moody's ранее в феврале повысило рейтинг России до инвестиционного «Baa3» со «стабильным» прогнозом со спекулятивного «Ba1». Агентство указывает, что власти РФ последовательно придерживаются нового бюджетного правила. Правительство РФ также предприняло усилия для сдерживания размера долга и пополнения валютных резервов.

«Валютные резервы Банка России покрывают 80% внешнего долга. Кроме того, консолидация бюджета и низкие потребности в заемных средствах означают, что при необходимости правительство может заимствовать средства для увеличения внутреннего финансирования, если внешние рынки будут закрыты», — отмечается в отчете.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов РФ, а также против российского госдолга.

При этом Moody's не исключает в перспективе и дальнейшего ужесточения санкций против России. «В конгрессе США наметился курс на введение новых санкций против России в течение ближайших двух лет... Дальнейшие санкции, кроме этих, не могут быть исключены», — пишет агентство.