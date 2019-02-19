Минтруд занимается тонкой настройкой системы соцпомощи в РФ — ведомство разработало поправки к рекомендациям по определению потребности в соцуслугах среди россиян, пишет «Коммерсант».

Ведомство предлагает существенно расширить действующие рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных услугах. Ведомство опубликовало проект соответствующего приказа на regulation.gov.ru, он внесет изменения в приказ Минтруда от 30 июля 2014 года №500н «Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг».

Рекомендации ведомство предлагает дополнить положениями, по которым индивидуальную потребность в социальных услугах необходимо определять «исходя из принципа сохранения пребывания граждан, в том числе детей, в привычной благоприятной среде», а также «учитывать мнения недееспособных граждан». Кроме того, в документ предполагается включить рекомендации по детализированной оценке условий жизни граждан, она предполагает рассмотрение трудностей граждан в конкретных ситуациях — при самообслуживании, самостоятельном передвижении, обеспечении основных жизненных потребностей.

Собирать данные будут соцработники, они же должны будут составлять примерные характеристики видов соцпомощи, которые можно предложить нуждающимся или предоставить для ознакомления. При составлении индивидуальной программы соцработнику предлагается указывать формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных услуг и мероприятия по социальному сопровождению.

В целом детализация Минтрудом процедуры определения потребности граждан в соцуслугах соответствует нынешнему повышенному вниманию правительства к теме бедности: ее снижение к 2024 году в два раза от уровня 2018 года является одной из наиболее амбициозных целей нацпроектов.