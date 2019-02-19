Минтранс разрешил пассажирам использовать электронные посадочные талоны при регистрации на рейс. Соответствующий приказ ведомства зарегистрирован Минюстом, сообщается на сайте Минтранса.



«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код», — говорится в сообщении.

При этом перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию (в том числе на принадлежащем ему сайте).

Ведомство отмечает, что, как и прежде, в аэропорту остается возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе.

