Компания Mastercard* перезапустила программу «Mastercard Бизнес-Бонус» с новыми возможностями. Теперь за трансакции по бизнес-карте будут начисляться бонусы, которые можно обменивать на предложения от партнеров программы. При этом каждая покупка на сумму от 500 рублей принесет 1 бонус.

Для этого достаточно пройти простую регистрацию и далее управлять бонусами, выбирая подходящие предложения от партнеров, говорится в пресс-релизе компании.

За регистрацию держатели бизнес-карт Mastercard сразу получают 30 приветственных бонусов, которые можно обменять на 5 000 рублей при оплате авиабилетов и гостиниц на сайте OneTwoTrip, или промокод от «Яндекс.Такси» на 500 рублей, или льготный доступ на полгода к библиотеке из 350+ текстовых и аудио саммари лучших книг от Smart Reading.

По словам руководителя направления по разработке коммерческих продуктов Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков Александра Поклада, программа «Mastercard Бизнес-Бонус» - это первый в России инструмент, который помогает оптимизировать бизнес-расходы всем держателям бизнес-карт Mastercard вне зависимости от банка, выпустившего карту, и не требующий никаких дополнительных технических доработок со стороны банков и партнеров.

*Мастеркард