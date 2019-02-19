Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что выступает за изменение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — фигуранта дела о хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РБК.

«Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители, и мы все уверены, что никто не скроется», — сказал Кудрин.

Кудрин также объяснил, почему пока не поручился за Калви. «Я знаю, что очень ответственные, очень авторитетные люди уже готовы за него поручиться, поэтому не считаю нужным сейчас <...> Тем более я отношусь к контрольному органу, который взаимодействует с другими контрольными, правоохранительными органами, поэтому для меня это не лучшая практика», — заявил глава СП.

Кроме того, отметил Кудрин, он готов рассмотреть такую возможность, если будет острая потребность». «Мы вернемся к этому вопросу. Но я не вижу такой потребности сейчас», — отметил он.

Ранее глава СП оценил арест основателя инвесткомпании как ситуацию, «чрезвычайную для экономики» .