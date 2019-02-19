Глава Счетной палаты также объяснил, почему пока не поручился за Калви.
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что выступает за изменение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — фигуранта дела о хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РБК.
«Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители, и мы все уверены, что никто не скроется», — сказал Кудрин.
Кудрин также объяснил, почему пока не поручился за Калви. «Я знаю, что очень ответственные, очень авторитетные люди уже готовы за него поручиться, поэтому не считаю нужным сейчас <...> Тем более я отношусь к контрольному органу, который взаимодействует с другими контрольными, правоохранительными органами, поэтому для меня это не лучшая практика», — заявил глава СП.
Кроме того, отметил Кудрин, он готов рассмотреть такую возможность, если будет острая потребность». «Мы вернемся к этому вопросу. Но я не вижу такой потребности сейчас», — отметил он.
Ранее глава СП оценил арест основателя инвесткомпании как ситуацию, «чрезвычайную для экономики».
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