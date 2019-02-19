Криптовалютная биржа Coinbase приобрела аналитический блокчейн-стартап Neutrino за неназванную сумму, который, по словам директора по продукту Coinbase Варуна Сринивасана, поможет бирже определять, «какие новые токены обретают ценность и популярность в этом пространстве».

Сринивасан пояснил, что решения Neutrino позволят проводить оценку новых активов, одновременно гарантируя, что на площадке биржи не будет вестись нежелательная деятельность, без необходимости передавать данные сторонним сервисам, сообщает Ttrcoin .

Восемь сотрудников Neutrino перейдут в лондонский офис Coinbase на этой неделе, продолжив работать в рамках отдельного подразделения, обслуживающего собственных клиентов.

Сринивасан также отметил, что Neutrino гораздо быстрее реализует функции, связанные с поддержкой различных криптовалют, а не одного лишь биткоина, чем ее конкуренты, такие как Whitestream и Chainalysis.