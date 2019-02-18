Решение позволяет своевременно актуализировать информацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с реестром МСП. Загрузка выполняется из файлов, размещенных на сайте ФНС. Модуль «Загрузка реестра МСП» уже используется клиентами компании «ФлексСофт» и дает возможность банкам существенно сократить риски операционных ошибок, в автоматическом режиме актуализировать информацию о принадлежности клиента к малому и среднему бизнесу, снизить время выполнения операций.

Решение компании «ФлексСофт» полностью соответствует требованию №322-ФЗ от 03 августа 2018 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ», которое обязывает коммерческие организации поддерживать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках – малых предприятиях и осуществлять сверку сведений по клиентам с реестром МСП. Право на возмещение по вкладам может возникать у малого предприятия только при условии его включения в единый реестр субъектов МСП на день наступления страхового случая.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft