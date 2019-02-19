Крупная консалтинговая компания Cambridge Associates предложила финансовым учреждениям рассмотреть варианты инвестиций в неликвидные фонды венчурного капитала и покупку токенов на биржах.

Как заявили в компании, спад на криптовалютном рынке заставляет задуматься о перспективах таких активов и технологии блокчейн, однако, цифровой мир могут ждать большие перемены, сообщает ForkLog .

При этом Cambridge Associates рекомендовала институциональным инвесторам тщательно изучить все возможные риски таких вложений.