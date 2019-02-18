Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain представил 7-нанометровый ASIC-чип под названием BM1397, ориентированный на алгоритм SHA256 для добычи, в первую очередь, биткоина и bitcoin cash.

Новый чип построен на базе 7-нанометрового FinFET-процессора от тайваньской TSMC. При этом BM1397 потребляет на 28,6% меньше энергии, чем предыдущая версия, сообщает ForkLog .

Bitmain встроит разработку в ASIC-устройства S17 и T17, релиз которых состоится в ближайшее время.