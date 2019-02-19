Чаще всего россияне хотят открыть магазин, салон красоты, парикмахерскую или ремонтную студию, выяснили аналитики VK Business и сервиса Research.mail.ru, опросив около 2500 пользователей рунета

Из опрошенных 62% хотят открыть свое дело, сообщает Inc.Russia . Сфера торговли — самая привлекательная для россиян. В ней хотят начать дело хотят 17% респондентов.

При этом строительный бизнес чаще интересует мужчин — 16% опрошенных мужчин, beauty-индустрия привлекает женщин — 14% респонденток.

В своем городе хотели бы начать бизнес 85% опрошенных, 11% — в каком-либо другом, 4% — в другой стране.

Больше половины опрошенных — 58% — считают сложным открыть бизнес в России. Чаще остальных такого мнения придерживаются люди старше 50 лет — 69% респондентов в этой категории. Следующие по популярности трудности в запуске собственного проекта — стагнация экономики и высокие налоги (больше половины опрошенных), а также высокая конкуренция (42%).