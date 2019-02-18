Через 5 лет фиатная валюта будет находиться в обращении только у криминальных элементов, поскольку они опасаются обнаружения через отслеживание данных на блокчейне, заявил венчурный инвестор-миллиардер Тим Дрейпер.

По его мнению, по всему миру люди будут активно использовать криптовалюту, будущее принадлежит биткоину и другим криптовалютам, сообщает Anycoin .

Также Дрейпер считает, что его деньги в банке находятся в меньшей безопасности, чем вложенные в биткоины, так как банк постоянно находится под угрозой взлома, а взломать блокчейн биткоина никому не удавалось.

Вывод средств из биткоина в американские доллары он сравнил с обменом золота на ракушки, подчеркнув, что назад в прошлое возвращаться нет смысла.