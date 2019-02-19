Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, призванный облегчить положение должников по ипотечным кредитам.

Изменения в закон «Об исполнительном производстве» были предложены группой депутатов от двух фракций, в том числе вице-спикером, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В частности, устанавливается «правило об исчислении исполнительского сбора в однократном размере — не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников», сказано в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается «дополнить перечень случаев, при которых исполнительский сбор не взыскивается, новым случаем, когда исполнительное производство возбуждено в отношении должника-гражданина, проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемыми правительством РФ».

«Сейчас каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен заплатить исполнительский сбор в размере 7%», — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор», — сказал он.

По словам спикера, зачастую это немалая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. «Принятый нами закон эту норму отменяет: теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — подчеркнул он.

Закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам, отметил Володин. «Все эти меры позволят поддержать людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и сохранить им средства», — заключил он.