На самом деле криптовалюты не нуждаются в системе идентификации клиентов, которая нужна в соответствии с требованиями регуляторов, заявил владелец и глава криптовалютной торговой платформы ShapeShift Эрик Вурхес.

По его мнению, процесс финансовых трансакций с помощью криптовалют похож на свободный обмен информацией в мире, и, по его мнению, учитывая то, что все сделки на блокчейне навечно сохраняют свои «следы», в будущем требования к идентификации будут смягчены, сообщает Coinlife .

Также, по словам Вурхеса, в настоящее время на идентификацию расходуются избыточные ресурсы, которые можно было бы направить на развитие бизнеса.

Он также не поддерживает идею, когда криптобиржи оказывают услуги хранения криптовалют: Вурхес уверен, что приватные ключи к цифровым активам должны быть доступны только их владельцам.