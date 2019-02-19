Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сомневается в необходимости ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Об этом Шохин заявил ТАСС.

«Мы считаем, что так как это экономический спор, по этому делу нельзя использовать меру пресечения в виде ареста, есть и другие способы — домашний арест, подписка о невыезде. Мы неоднократно перед руководством страны ставили этот вопрос», — сказал глава РСПП.

По его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Baring Vostok является негативным сигналом для бизнес-сообщества. «К сожалению, часто избыточное давление правоохранительных органов на бизнес связано с «инициативой» отдельных предпринимателей, которые используют возможности правоохранителей для решения чисто хозяйственных споров», — отметил Шохин.

Этот спор можно рассмотреть как с помощью государственного арбитража, так и в негосударственных структурах, считает глава РСПП.

«На площадках РСПП этот спор тоже может быть рассмотрен. В частности, при РСПП есть арбитражный центр и комиссия по этике. Но мы можем рассматривать эти вопросы при условии, что будет подана соответствующая претензия от одной из сторон», — уточнил Шохин.

Кроме того, Участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) при РСПП подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения Калви и отпустить по поручительству. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. Родзянко уточнил, что письмо в адрес Бастрыкина написано от имени Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП.

«Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую, отпустить человека по поручительству», — сказал он.

Калви возглавляет совет директоров банка «Восточный», а фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций банка. В пятницу 15 февраля Калви и другие представители инвестфонда были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Когда стало известно о задержании Калви и его партнеров, банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в этом уголовном деле. 16 февраля Калви был арестован на два месяца.