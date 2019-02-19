Возможные новые санкции США в отношении России могут коснуться банков, финансирующих военно-промышленный комплекс (ВПК). Такая оценка содержится в обзоре инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

«Мы полагаем, что потенциальные новые санкции скорее затронут банки, которые занимаются финансированием военно-промышленного комплекса», — отмечают аналитики инвесткомпании.

При этом в обзоре указывается, что шансы прямого удара санкций по Сбербанку снизились, однако «остается неясным, в какой именно форме будут реализованы новые санкции». «Как и наш экономист по России и СНГ Олег Кузьмин, мы не пытаемся угадать, а склоняемся к тому, что, скорее всего, влияние санкций проявит себя в оттоке капитала и ослаблении курса рубля», — говорится в обзоре.

Аналитики также указывают, что как у Сбербанка, так и у ВТБ коэффициенты достаточности капитала достаточно чувствительны к валютному курсу. В этой связи — «чем выше вероятность новых санкций, тем больше у обоих банков необходимость зарезервировать дополнительные суммы капитала, чтобы выполнить минимальные нормы регулятора», полагают эксперты.

При этом «Ренессанс Капитал» ожидает, что дивиденды Сбербанка будут на уровне 40%, как и прогнозировали ранее некоторые аналитики, а дивиденды ВТБ — на уровне 15%.