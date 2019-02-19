Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Россия» (Санкт-Петербург) на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительном качестве активов, адекватных оценках ликвидной позиции и качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти», — поясняется в релизе агентства .

Ключевой собственник банка — Юрий Ковальчук (порядка 42%).

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, а также наличием клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия РФ, что, по мнению агентства, подтверждает высокую значимость банка на федеральном уровне. Банк специализируется на кредитовании представителей крупного бизнеса (порядка 68% совокупного кредитного портфеля) при ограниченно развитом розничном направлении. Величина кредитного риска, приходящегося на лиц с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая.

Умеренно низкая оценка буфера абсорбции убытков обусловлена невысоким уровнем достаточности основного капитала. В соответствии с результатами стресс-теста, проведенного агентством, к снижению норматива Н1.2 у банка до регулятивного минимума может привести полное обесценение 2,2% его базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Банк демонстрирует невысокую рентабельность капитала. Уровень чистой процентной маржи также остается невысоким и имеет тенденцию к снижению, в том числе в связи с поддержанием банком значительной подушки ликвидности.



Удовлетворительная оценка качества активов отражает приемлемую по сравнению со среднерыночным уровнем долю проблемных ссуд на фоне относительно невысокого уровня покрытия проблемных кредитов резервами. Невысокий уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля и невысокий уровень резервирования по ссудам в значительной степени обусловлены кредитованием крупных заемщиков, имеющих высокие кредитные рейтинги, и низкой концентрацией кредитования на высокорисковых отраслях экономики. Согласно данным отчетности по МСФО на 1 октября 2018 года, 48% корпоративного кредитного портфеля банка приходится на заемщиков из сферы производства, торговли нефтью, газом и нефтепереработки, а также телекоммуникаций и СМИ.