Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги лизинговых компаний за 2018 год . Рэнкинги сформированы по объему портфеля и нового бизнеса, в том числе в разрезе регионов, видов оборудования и типов клиентов, по объему профинансированных средств и количеству заключенных сделок.

В исследовании по итогам 2018 года приняли участие 123 лизинговые компании, объем нового бизнеса которых, по оценкам «Эксперт РА», составляет не менее 96% всего лизингового рынка.



Как подсчитали аналитики «Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам прошлого года достиг 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017-го. Крупнейшим розничным сегментом остается автолизинг, объем которого в 2018-м увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом и составил 453 млрд рублей. Второе место сохранил лизинг железнодорожной техники, однако темпы прироста сегмента существенно замедлились: за 2018-й объем нового бизнеса вырос на 55% против более чем 100% прироста годом ранее. Отсутствие крупных сделок, традиционно заключаемых в конце года, сильнее всего отразилось на динамике авиализинга, объем нового бизнеса в котором сократился на 14% до 165 млрд рублей.