Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утвержденная в июле 2017 года программа «Цифровая экономика Российской Федерации» признана утратившей силу. Как сообщила пресс-служба кабмина, документ подписан 12 февраля 2019 года.

В аппарате правительства напомнили, что в конце декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

«В связи с преемственностью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по отношению к ранее утвержденной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» эта ранее утвержденная программа признана утратившей силу. Таким образом, исключено дублирование программных документов в области развития цифровой экономики», — пояснили в кабинете министров.

В частности, бюджет национального проекта «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 год составит 1,63 трлн рублей. Курировать нацпроект будет вице-премьер РФ Максим Акимов. Руководителем проекта назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, а администратором — его заместитель Евгений Кисляков.