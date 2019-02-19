Информацией о кибератаках через автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТа обмениваются более 600 организаций, рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе выступления на XI Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.



«Сегодня информационный обмен через АСОИ ФинЦЕРТа осуществляют более 600 организаций, среди них 437 банков, 39 небанковских кредитных организаций, 77 страховых организаций и 63 иные организации», — уточнил он.

Скобелкин также подчеркнул, что с момента запуска автоматизированной системы «Фид-Антифрод» ЦБ получил информацию о 25 тыс. операций, осуществленных без согласия клиентов.