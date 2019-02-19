В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления банка в хищении более чем 188 млн рублей под предлогом выдачи кредитов физическим лицам. Об этом накануне сообщили в столичном главке МВД.

По версии следствия, организованная группа, участником которой был фигурант, изготавливала поддельные кредитные договоры между финансово-кредитным учреждением и физическими лицами. Выданные банком денежные средства сообщники использовали по собственному усмотрению.

Дело было возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В 2015 году следователем было вынесено постановление о привлечении двоих фигурантов в качестве обвиняемых, и они были объявлены в розыск.

В августе 2018 года один из разыскиваемых, бывший председатель правления банка, был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 160 УК («Присвоение или растрата») в связи с переквалификацией противоправного деяния и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время материалы направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения дела по существу.

Название банка, из которого были украдены средства, в сообщении правоохранителей не приводится.

