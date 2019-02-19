Компания утверждает, что стала первым подобным финансовым сервисом, регулируемым BaFin.
Компания Bitbond, которая предоставляет кредитование малому бизнесу через одноранговую сеть, объявила, что получила одобрение Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) на первоначальное размещение security-токенов (STO).
Таким образом, немецкий регулятор в соответствии с Законом о банковской деятельности одобрил заявку Bitbond в отношении кредитования на основе блокчейна, сообщает Anycoin.
Согласно планам компании на проведение STO, объем полученных средств может достичь 100 млн евро. При этом держатели токенов будут получать 1% от инвестированной суммы в квартал (4% в год), дополнительная выплата переменных процентов будет производиться ежегодно. Срок погашения токенов составит 10 лет, после чего фирма их выкупит по номинальной цене 1 евро.
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