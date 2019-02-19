Компания Bitbond, которая предоставляет кредитование малому бизнесу через одноранговую сеть, объявила, что получила одобрение Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) на первоначальное размещение security-токенов (STO).

Таким образом, немецкий регулятор в соответствии с Законом о банковской деятельности одобрил заявку Bitbond в отношении кредитования на основе блокчейна, сообщает Anycoin .

Согласно планам компании на проведение STO, объем полученных средств может достичь 100 млн евро. При этом держатели токенов будут получать 1% от инвестированной суммы в квартал (4% в год), дополнительная выплата переменных процентов будет производиться ежегодно. Срок погашения токенов составит 10 лет, после чего фирма их выкупит по номинальной цене 1 евро.