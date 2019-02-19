С 19 февраля 2019 года держатели карт платежной системы Visa, выпущенных Банком ЗЕНИТ, могут воспользоваться Apple Pay. Теперь владельцы iPhone могут одним прикосновением оплачивать покупки и услуги в магазинах, отелях, развлекательных центрах — везде, где есть терминалы, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты, а также через приложения и на сайтах.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты Банка ЗЕНИТ могут добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. Сервис Apple Pay обеспечивает надежность и конфиденциальность платежей.

Когда вы оплачиваете покупки, Apple Pay использует индивидуальный номер вашего устройства и уникальный код трансакции. Номер карты не сохраняется на устройстве или серверах, не передается продавцам при оплате. А благодаря тому, что оплата подтверждается посредством Touch ID или Face ID, никто, кроме владельца смартфона, не сможет им расплатиться.

В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно iPhone SE, iIPhone 6 и более поздними моделями, а также Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более поздних моделях.

Для оплаты онлайн‑покупок в Safari на iPhone, iPad или Mac больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные формы. Просто используйте Apple Pay. А с технологией Touch ID на MacBook Air и MacBook Pro вы сможете расплачиваться одним касанием. Быстрее и безопаснее, чем раньше.

«Банк ЗЕНИТ уделяет особое внимание высокотехнологичным услугам, расширяет и совершенствует цифровые сервисы, что положительно сказывается и на развитии долгосрочных отношений с нашими клиентами, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — Мы стремимся сделать повседневную жизнь клиентов проще и удобнее, используя современные технологии. Теперь все наши карты токенизированы, и я рад, что мы предлагаем современные технологии обслуживания. Уверен, что наши клиенты оценят новый сервис — безопасный, быстрый и при этом простой».