Основные выгоды получены за счет передачи от сотрудников банка в систему планирования наиболее трудоемких и ответственных функций по прогнозированию состояния «старого» и «нового» портфелей и их сегментации по структурным подразделениям, клиентским сегментам и продуктам для построения детализированного планового баланса и отчета о прибылях и убытках.

15 февраля 2019 года на конференции «Цифровая трансформация на финансовых рынках» были представлены результаты цифровой перестройки процесса финансового планирования АО «Банк ЦентрКредит» на базе СРМ-платформы «Контур» производства Intersoft Lab. С совместным докладом выступили Рустам Тенизов, директор Департамента Планирования и Финансов Банка, и Максим Астахов, руководитель коммерческого офиса Intersoft Lab.

Система управления эффективностью на основе хранилища данных «Контур» эксплуатируется в кредитном учреждении с 2004 года для подготовки управленческой отчетности. Хранилище, в котором накоплены выверенные исторические данные по основным портфелям договоров, стало цифровой основой для трансформации процесса планирования и платформой для нового СРМ-приложения «Финансовое планирование».

За 4 месяца с июня по сентябрь 2018 года в системе был подготовлен прогноз состояния текущих портфелей договоров до конца 2018 года и на весь горизонт планирования; с учетом целевых установок на новый год по объемам, прибыли и собственному капиталу рассчитан прогноз «нового» портфеля на 2019 год.

По оценке Рустама Тенизова: «Прогнозирование в Excel-таблицах заменили инструменты прогнозирования на основе расчета денежных потоков, встроенные в систему планирования. При подготовке прогнозов они обрабатывают качественные выверенные данные по портфелям договоров из хранилища данных. Это тот результат нашей цифровой модернизации, который реально улучшил качество прогнозов, дал возможность выполнять прогнозы быстро».

Параллельно были настроены процедуры декомпозиции агрегированного планового баланса до уровня принятой в Банке детализации финансового результата – в разрезе структурных подразделений, клиентских сегментов и продуктов.

Для обучения сотрудников Банка работе с новой системой и тестового планирования потребовалось около месяца. В режиме промышленной эксплуатации системы детальный финансовый план на 2019 год на основе прогнозной аналитики был подготовлен сотрудниками Департамента Планирования и Финансов и согласован с бизнес-подразделениями и филиалами за 2 месяца – в октябре-ноябре 2018 года.

Текущая модель прогнозирования учитывает только поведенческие характеристики клиентов и особенности регионов на основе экспертного мнения. Для проверки ее адекватности по итогам исполнения финансового плана на 2019 год предполагается первый цикл валидации прогнозов, использованных при планировании. Далее запланировано усовершенствование модели сначала для прогнозирования на основе рыночных индикаторов, затем для прогнозирование поведенческих характеристик клиентов.

Рустам Тенизов отмечает: «За счет перераспределения функций планирования между персоналом и ИТ-системой количество участников процесса планирования и сроки подготовки плана постепенно сократятся до необходимого минимума. Такого, чтобы обеспечить оптимальный баланс трудозатрат на планирование и качества и исполнимости плана. Это и будет, на наш взгляд, основной результат цифровизации процесса финансового планирования».

АО «Банк ЦентрКредит» основан в 1988 году, является одним из первых коммерческих банков Казахстана. Банк имеет собственную широкую филиальную сеть по республике, обслуживает юридических и физических лиц более чем в 100 филиалах и отделениях.

Источник: Компания Intersoft Lab