С утра на мировом рынке немного укрепляется доллар, что вполне может привести к небольшому, в пределах 0,1-0,2% снижению рубля на открытии торгов, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Однако далеко от отметки 66 пара доллар-рубль не отойдет.

«В понедельник в США был праздник – День президента – биржи были закрыты, и торги на валютном рынке проходили без четких ориентиров. Сегодня ситуация в паре доллар/рубль может измениться. Актуальный диапазон торгов в паре доллар/рубль на сегодня составляет 66-67 рублей, а в паре евро/рубль – по-прежнему 74,0-75,5 рубля», - поясняет заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По ее мнению, рубль сегодня может показать на открытии небольшое снижение. При этом сегодняшний прогноз по парам доллар/рубль и евро/рубль составляет 66-67 рубля за доллар и 74,0-75,5 рубля за евро.

«Ожидаю положительную динамику. Рынок будет отыгрывать тренды на внешних площадках, которые пока остаются позитивными. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 66,00-67,00», - прогнозирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.