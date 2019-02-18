Японская корпорация Recruit Co., специализирующаяся на кадровых ресурсах, объявила о финансировании через созданный в ноябре фонд RSP Blockchain Tech Fund команды разработчиков криптовалюты beam, блокчейн которой защищает данные трансакций пользователей.

«Токен beam предоставляет блокчейн, наделенный функцией предотвращения распространения данных трансакций среди третьих лиц, и защищает данные трансакций пользователей», - поясняет Recruit.

Как сообщает Ttrcoin , компания также отмечает, что разделяет опасения регуляторов, связанные с возможным злоупотреблением возможностями криптовалют, и обещает поддерживать не только технологическое, но и правовое развитие этого пространства.