Сооснователь еthereum Виталик Бутерин, как и несколько других ведущих разработчиков платформы, не видит серьезной угрозы безопасности в баге, выявленном в коде предстоящего апгрейда системы Constantinople, который затрагивает некоторые смарт-контракты с возможностью самоуничтожения.

«Говоря о будущем и думая о таких вещах, как аренда и удаление [данных], мы должны помнить о том, что может быть возможность привести контракт к такому состоянию, когда он оказывается без опции самоуничтожения… Это не то, что нам необходимо решить срочным образом в течение нескольких следующих недель, хотя об этом и нужно помнить в скором будущем, когда шардинг ETH 2.0 будет связан со спецификациями виртуальной машины», — цитирует Бутерина ForkLog .

Ожидается, что выявленный баг и работа по его устранению не повлияют на активацию хардфорка Constantinople, которая должна состояться в последних числах этого февраля.